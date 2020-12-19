İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2020 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6292
  • EURO
    9,3591
  • ALTIN
    461.546
  • BIST100
    1408.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanı Soylu Polis Müzesi'ni ziyaret etti
Güncel

İçişleri Bakanı Soylu Polis Müzesi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Müzesi'ni ziyaret ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Şehitleri anlatan yapımların da bulunduğu müzede, tematik alanlı canlandırmalar, dönemsel replikalar, dönemsel maket dioramalar (Dondurulmuş üç boyutlu an), belgesel nitelikli prodüksiyonlar ile tarihi dokümanlar bulunuyor.

AA19 Aralık 2020 Cumartesi 15:47 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:47
ABONE OL

Bakan Soylu, Twitter hesabından ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Kökleri tarihimize dayanan, 19. yüzyılın sonlarında resmi olarak kurulan Polis Teşkilatı'mıza, yeni kazandırılan Polis Müzesi'ndeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Pandemi sonrası vatandaşlarımızla birlikte de ziyaret etmek duasıyla." ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen ek hizmet binasında bulunan, 1518 metrekare alana sahip Polis Müzesi'nde, geçmişten bugüne Türk Polis Teşkilatı'nın kullandığı silah, teçhizat, kıyafet, kimlik, araç, haberleşme cihazları ve polis kültür varlığını temsil eden eserler sergileniyor.

Şehitleri anlatan yapımların da bulunduğu müzede, tematik alanlı canlandırmalar, dönemsel replikalar, dönemsel maket dioramalar (Dondurulmuş üç boyutlu an), belgesel nitelikli prodüksiyonlar ile tarihi dokümanlar bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.