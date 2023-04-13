İçişleri Bakanı Soylu: Ramazan Bayramı'na kadar yıkık/acil yıkılacak binaların enkazı büyük oranda tamamlanmış olacak

Soylu, sosyal medya hesabından 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin görselleri de paylaşan Soylu, depremden etkilenen illerde enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Soylu, şunları kaydetti:

"Toplam 56 bin 956 yıkık/acil yıkılacak binanın 39 bin 602'sinin (yüzde 70) enkazı kaldırıldı. Ramazan Bayramı'na kadar yıkık/acil yıkılacak binaların enkazı büyük oranda tamamlanmış olacak. Günlük 5 bin 279 kamyon, 1994 ekskavatör, 124 su tankerinin çalıştığı bölgede 1 milyon 28 bin 704 kamyon seferi ile 11 milyon 513 bin120 metreküp moloz taşındı. Bölgede görev yapan koordinatör valilerimize, kaymakamlarımıza, AFAD başta olmak üzere belediyeler, kamu kurumları ve tüm kuruluşlara teşekkürler."