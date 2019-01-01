İçişleri Bakanı Soylu sıfır noktasından Başkan Erdoğan'ı arayarak yeni yılını tebrik etti
2019'a Hakkari Yüksekova'da giren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeni yılını tebrik etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılını Hakkari Yüksekova Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde karşıladı. 2970 rakımda mehmetçiğe moral ziyareti yapan Soylu, askerlerle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeni yılını tebrik etti.
Bu anları sosyal medyada paylaşan Soylu, "Korku nedir bilmeyen dağların erleriyle yeni yılın ilk dakikaları... Bu aziz Millet, kahraman evlatlarımıza daima minnettar." ifadeleri ile yeni yıl mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, Hakkari Yüksekova Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan kahraman güvenlik güçlerimizin yeni yılını İçişleri Bakanı Soylu vesilesi ile tebrik etti https://t.co/P6lg7kwhrV #2019yılı pic.twitter.com/jhwKd6eVvz— Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 31 Aralık 2018
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