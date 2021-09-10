İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta

AA 10 Eylül 2021 Cuma 13:57 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 13:57

İdil ilçesinde zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'nun ailesine dün akşam taziye ziyaretinde bulunduktan sonra geceyi Şırnak'ta geçiren Soylu, sabah Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında askerlerle kahvaltı yaptı.

Bakan Soylu, daha sonra helikopterle gittiği Altunbey 1'inci Hudut Takım Komutanlığına bağlı Zür Tepe Emniyet Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Yankale Hudut Karakolunu da ziyaret eden Soylu, buradaki yüksek güvenlikli tel çit ve sedde alanını inceledi.

Bölgede incelemelerini sürdüren Bakan Soylu, helikopterle Hakkari'ye geçti.

Bakan Soylu'ya, Vali Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.