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İçişleri Bakanı Soylu: İHA'lar için yazılım geliştirdik, kafalarını bile çıkaramayacaklar

Bakan Soylu , 'İnsansız Hava Araçları (İHA) için bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra teröristlerin dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar.' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019 için teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirmişiz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 ve 2018 yıllarında toplam 294 kişi PKK'ya katılmış. Teslim olanların sayısı toplam 800 kişi. Bu teslim olan 800 kişinin de 350 kişisini aileleriyle konuşarak ikna yöntemiyle getirdik" dedi.

Bakan Soylu açıklamasında, ''İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar.'' ifadelerini kullandı.

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