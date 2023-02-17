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İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

AA17 Şubat 2023 Cuma 22:30 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımız hayatını kaybetti
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Soylu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, depremin ilk saatlerinden itibaren birçok bakan, kamu görevlisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gönüllülerle bölgede bulunduklarını, yaraları sarabilmek için hep birlikte mücadele ettiklerini anlattı.

"39 BİN 672 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Depremden etkilenen yerlerde arama kurtarma yapılan bina sayısının 20 binin üzerinde olduğunu ifade eden Soylu, "Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaş yaşamını yitirdi." dedi.

Soylu, arama kurtarma çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını bildirdi.

DEPREMİN İLK GÜNÜ

Depremin hemen ardından yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Soylu, 6 Şubat sabahı 08.15 gibi Kahramanmaraş Havalimanı'na iniş yapmaya çalıştıklarını ancak şartları zorlayarak Gaziantep Havalimanına inebildiklerini anlattı.

Soylu, Gaziantep'ten görev alanlarımıza devam ettiklerini belirterek, "Kahramanmaraş'ta saat 09.15'de ilk gördüğüm tablo, Allah böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın, Trabzon Caddesi'ydi. İnsanlar yardım istiyordu, o esnada depremin büyüklüğünün ne olduğunu hepimiz gördük." dedi.

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