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İçişleri Bakanı Soylu tedavi gören gazileri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyetle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Burada tedavi gören gazilerle yakından ilgilenen Soylu, onlarla bir süre sohbet etti. Soylu, geçmiş olsun dileklerini ilettiği gazilere bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. 

Gaziler de Bakan Soylu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Süleyman Soylu, daha sonra hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret etti. 

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