İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi

Soylu, Düzce Depremi'nin 23'üncü yılında saat 18.57'de Türkiye geneli ve KKTC'de yapılan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" öncesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen bilgilendirme programında konuştu.

Tatbikatın Türkiye'de bu ölçekte ilk olacağını belirten Bakan Soylu, bundan sonra da bu tatbikatların tekrarlanacağını dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞKANLIĞINDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI"



17 Ağustos 1999 depremi öncesinde televizyonlarda hiç kimsenin depremi tartışmadığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Gazetelerde deprem konusunda ne bir uyarı ne de bir yorum vardı. Gündemimizde bir deprem beklentimiz de yoktu ama bir anda tüm hayatımız, tüm gündemimiz değişti. 12 Kasım 1999 saat 18.57'den bir saniye öncesine kadar da ülkemizin bütün gündemi depremdi. Ekranlarda uzmanlar tartışıyordu, herkes fay hatları hakkında yorum yapıyordu. Anlamaya çalışıyordu ama hiç kimsenin aklına Düzce'de böyle şeyin olabileceği gelmiyordu. Bir büyük deprem yaşamıştık, üst üste ikincisinin gelmeyeceğini düşünüyorduk ama öyle olmadı. Sevdiklerimizi, değerlerimizi, kazanımlarımızı kaybettik ve büyük acılar yaşadık. Bizim çocukluğumuzda ders kitaplarında deprem anında kapı eşiklerine sığınılması gerektiği yazılıyordu. Meğer tam tersiymiş. Depremlerde öğrendik ki en tehlikeli yerler kapı eşikleri, merdiven boşlukları, cam kenarlarıymış. Yine depremlerde öğrendik ki bina enkazı kadar, evdeki eşyaların, mobilyaların devrilmesi de can kaybına yol açıyormuş. Sabitlenmesi gerekiyormuş. Her afet, her deprem bize yeni bir şey öğretti. Her afet bize beklenmedik bir anda geldi, bizi şaşırttı ve bizden birçok şey aldı. Şu noktaya geldik, afet gelmeden hazır olmamız, hazırlık yapmamız lazım. Devlet olarak, 1999'dan sonra çok mesafe katettik. Herkes emek verdi, Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye hakikaten afetler konusunda çok önemli adımlar attı. Hükümetler, sivil toplum örgütleri, çalışanlarımız, akademisyenlerimiz, uzmanlarımız hepsi bilgilerini ve emeklerini ortaya koydular."

AFAD Başkanlığı çatısında yepyeni bir afet yönetim modeli kurgulandığını da aktaran Bakan Soylu, afetin öncesini, afet anı müdahaleyi ve afet sonrası iyileştirme planlarını yapan bir model ortaya konduğunu söyledi.

Her birine ait ayrı bir stratejik plan oluşturulduğunu anlatan Soylu, "Afet öncesi hazırlıklarımız için Türkiye Afet Risk Azaltma Planları oluşturuldu ve 2017-2022 arasında sürdürülen bir çalışmaydı. Nihayetinde birçok adım atıldı." ifadelerini kullandı.

"ANİDEN BİR DEPREM OLSA 'BEN NE YAPARIM' SORUSUNU KENDİLERİNE SORSUNLAR"

Deprem tatbikatına ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını belirterek, vatandaşlardan tatbikat için en fazla bir dakikalarını ayırmalarını isteyen Bakan Soylu, "Aniden bir deprem olsa 'ben ne yaparım' sorusunu kendilerine sorsunlar. Küçük bir hareketle çök kapan tutun hareketiyle kendilerini ve çevrelerini test etsinler." dedi.

"Hani bizde bir tabir vardır, 'Alıcı gözle bakmak' derler, bu sefer etrafımıza deprem gözüyle bakalım." vurgusu yapan Soylu, şunları kaydetti:

"Dünya bunu böyle yapıyor. Japonya, bu gelişmişlik seviyesine rağmen sürekli bu yaptığımız tatbikatları yapıyor ve deprem anında çok az kayıp yaşıyor. Çoğu zaman yaşamıyor. İnşallah bizler de o noktaya aziz milletimizin desteği, katılımıyla en kısa sürede gelmeyi arzuluyoruz. Bizim bir inancımız vardır, 'Önce tedbir sonra tevekkül, sonra da takdir.' İnşallah bizler tedbir aldıkça inanıyorum ki bunun karşılığını Allah verecektir. Son 10 gündür tüm kurumlarımız, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu tatbikata hazırlanıyor. Bu yıl ayrıca tatbikat yılı. Geçen yıl eğitim yılıydı, bir önceki yıl hazırlık yılıydı. Yani bir millet olarak bir afetle karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapabileceğimiz konusunda hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Bunu hep beraber sağlamalıyız. Tam 10 gündür tüm medya, bütün yönetim birimlerimiz, bakanlıklarımız, kurumlarımız, bu meselenin tüm paydaşları bir bilgilendirme ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu bir farkındalık aslında, afet ve deprem konusunda 10 gündür, 15 gündür bu farkındalık sayesinde uzun bir tatbikatı hep birlikte yapıyoruz. Şimdi esas itibariyle Düzce Depremi'nin o anında, 18.57'de bir tatbikat gerçekleştirmiş olacağız."