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İçişleri Bakanı Soylu: İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu: ' İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız' dedi.

  • AA
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Soylu, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.
 
İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır. Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir" dedi.
 
"TÜRKİYE'YE 4,5 YILI ZEHİR ZİNDEN EDERLER"
 
Bakan Soylu, "31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan eder. 24 Haziran'da HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP'dir ve Kılıçdaroğlu'dur. Bunun sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da onlardadır." ifadesini kullandı.
 
İçişleri Bakanı Soylu, Bizim yaptığımız tespitlerde, Millet İttifakı'na HDP her yönüyle destek veriyor." diye konuştu.
 
Bakan Soylu, "94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten." ifadelerini kullandı.
 
"BİRİLERİ TÜRKİYE'DE BEKA PROBLEMİ YOK DİYOR"
 
İçişleri Bakanı Soylu, "Birileri 'Türkiye'de beka problemi yok' diyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?" dedi.
 
"KAYYUM MEMNUNİYETİ 94 YERDE YÜZDE 65'İN ÜZERİNDE"
 
Kayyum memnuniyetinin 94 yerde yüzde 65'in üzerinde olduğunu belirten Soylu, "Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur." şeklide konuştu.
 
İRAN'LA PKK'YA KARŞI ORTAK OPERASYON
 
İçişleri Bakanı Soylu, İran'la PKK'ya karşı ortak operasyon düzenleneceğini açıklayarak, "PKK'ya yönelik, İran'la ortak operasyon yapacağız. Bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari değerlendirmemiz söz konusu" diye konuştu.

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