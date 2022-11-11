İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi dost ve yakın görmeleri bizler için mutluluk kaynağıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Angola'nın Ankara Büyükelçiliği Resmi Konutu'nda düzenlenen Angola Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, bağımsızlık ve hürriyetin milletler için en önemli meselelerin başında geldiğini belirterek, bir ülkenin bağımsızlık ve hürriyet gününün kutlanmasının o ülke insanları için önemini anlattı.

Türk milleti adına Angola halkının bağımsızlık gününü kutlayan Soylu, Angola halkının geleceklerini ve kaderlerini kendi elleriyle şekillendirmelerine en içtenlikle değer verdiklerini dile getirdi.

Angola'nın bölgesinde istikrarı koruma ve refahı artırma çabalarını takdir eden Soylu, "Afrika halklarının Türkiye'yi dost ve yakın bir ülke olarak gördüklerini hissetmek bizler için her zaman büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur." dedi.

"DÜNYANIN EMİN VE GÜVENLİ ÜLKELERE İHTİYACI VAR"

Dünyanın emin ve güvenli ülkelere ihtiyacı olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Süper ülkelerin yerine emin, ne yaptığını bilen güvenli ülkeler dünyada barışı ve güveni tesis edebilir. Küçük veya büyük bütün ülkeler, birbirleriyle olan ilişkilerinde kendi güçlü taraflarıyla birbirlerine destek olmalıdır. Bu, dünyanın yeni şifresidir. Bunu anlayanlar hem barışta hem ekonomide hem de refahta yükselecekler. Burada uzaklık ve yakınlık hiçbir dezavantaj ortaya koymuyor."

Bugün Türkiye'nin Afrika'da 44 büyükelçiliği, Ankara'da ise 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliğinin bulunduğunu belirten Soylu, bunların sadece sayı değil, dünyaya verilen büyük bir mesaj olduğu vurgusu yaptı.

Bakan Soylu, programın sonunda Angola'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patrico ve eşini tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu.

Büyükelçi Patrico da resepsiyona katılımından dolayı Bakan Soylu'ya ve bürokratlara teşekkür etti.