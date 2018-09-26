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Bakan Soylu: Uyuşturucudan 15 bin 262 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Soylu, 'Uyuşturucudan 15 bin 262 kişi tutuklandı' dedi.

  • DHA
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Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018 yılbaşından, 25 Eylül'e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirildi. Bunun 13 bin 229'u sokak satıcısı. Bugünden sonra sokaklarda çok daha büyük bir kararlılıkla çocuklarımızın, gençlerimizin güvenli bir halde olmasını temin eden adımlarımız devam edecektir" dedi. 

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