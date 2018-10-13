İçişleri Bakanı Soylu, yaralı askerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Savur ilçesinde jandarma karakoluna yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Soylu, Serenli köyündeki jandarma karakoluna yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 3 askeri, tedavi gördükleri Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralı askerlerle bir süre sohbet eden Soylu, sağlık durumları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Soylu'ya, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç da eşlik etti.

Bakan Soylu, temasları kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı da ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı.

Öte yandan, Soylu, 26. dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun vefat eden akrabası Fedli Ateş'in taziyesine katılarak, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.