İçişleri Bakanı Soylu, yeni AFAD uygulaması hazırladıklarını açıkladı

AA 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:19 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:19

Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) tüm valilerle telekonferans yöntemiyle görüştü.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile diğer yetkililerin de katılımıyla düzenlenen toplantıda, Yeşilay çalışmaları ve gündemdeki diğer konular ele alındı.

Soylu, programda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, afetler ve toplumsal olayların yanı sıra 2021'de uyuşturucuyla mücadelenin en öncelikli konulardan biri olması gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu madde bağlantılı ölümlerin 941'den 250'ye kadar gerilediğini ifade eden Soylu, bunun kendileri için önemli bir veri ve doğru istikamette gidildiğinin bir işareti olduğunu bildirdi.

Soylu, bu yıl özellikle sokak satıcılarına çok kuvvetli bir baskı istediğini vurgulayarak Açık Kapı ihbarlarını çok iyi değerlendirmek gerektiğine işaret etti.

Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu'nda (UYUMA) bu yılki hedefin 500 bin indirmeyi yakalayabilmek olduğunu belirten Soylu, uygulamanın şu anki indirilme sayısının 195 bin 800 olduğunu söyledi.

Uygulamanın indirilme sayısının artmasına bağlı olarak ihbar sayısının da artacağına işaret eden Soylu, ihbarların artmasını eleştirmediklerini, faydalı olacağını düşündüklerini kaydetti.

Soylu, ailelerin "Benim çocuğum yapmaz" anlayışının uyuşturucuyla mücadelede karşılarındaki en büyük duvar olduğunu belirterek, valilerden bu mücadelede kendilerini kamu yöneticisi olarak değil anne ve baba olarak görmelerini istedi.

Metruk Bina Veri Tabanı'nın güncellenmesi gerektiğini ifade eden Soylu, bu uygulamaya başladıklarında 40 bin metruk bina olduğu bilgisinin geldiğini, bunun daha sonra 95 bin 918 sayısına ulaştığını ve bunlardan 62 bininin yıkıldığını, 14 bin 861'inin ise restore edildiğini bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle 2019-2020 yılları arasında ele geçirilen skunk, kokain ve afyon miktarının azaldığını belirten Soylu, buna karşın içeride esrar ve kenevir üretiminin, sentetik ecza kullanımının arttığına dikkati çekti.

- AFETLERLE MÜCADELE

Türkiye'nin her yerinde depremler yaşandığını belirten Soylu, bütün bilim insanlarının, yakın zamanda yıkıcı deprem yaşanacağına işaret ettiklerini söyledi.

Valilerden illerindeki deprem hazırlıklarını kontrol etmelerini isteyen Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, yılbaşından bugüne kadar valilere, 1106 mülki idare amirine ve 132 bin vatandaşa Afet Farkındalık Eğitimi, 1402 personele Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildiğini, sosyal medyada paylaşılan afet eğitimi videolarının 500 bin izlenme sayısına ulaştığını aktardı.

Soylu, "Bu kampanyanın bu yıl sonu itibarıyla hedefi 51 milyon vatandaşımıza ulaşmaktır. Öte yandan il risk azaltma planlarını hazırlıyoruz. 2020 sonuna kadar 7 ilin planı tamamlanmıştı. 2021 sonu hedefimiz, tüm illerimizin risk azaltma planlarını tamamlamaktır." diye konuştu.

Yeni bir AFAD uygulaması hazırladıklarını belirten Soylu, uygulamanın dünyada eşi benzeri olmadığını ifade etti.

Uygulamanın, operatörlerle iş birliği içinde geliştirildiğini kaydeden Soylu, "Deprem olduğu zaman bizi otomatik olarak toplanma alanına götürecek. Enkaz altında kalırsak otomatik olarak mesajlaşma sistemi oluşturacak. Enkaz altında kalır ve konuşmak istersek en yakın cep telefonunu ve en yakın iletişim merkezini santral olarak görecek ve onun üzerinden iletişimi sağlayacak." diye konuştu.

- POLİS, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK TELSİZ SİSTEMLERİ ENTEGRE EDİLİYOR

Bir müjde daha vermek istediğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Bunu da Bakanlığımız Bilgi İşlem Birimi gerçekleştirdi. Bu da yerli ve milli yazılım. 4 yıldır bunun peşindeyiz. Biz DMR ile yani emniyet telsiz sistemini, jandarma ve sahil güvenlik telsiz sistemleriyle konuşturmak istiyorduk. Bu, bizim çok istediğimiz bir şeydi. Bunu ne için istiyorduk. Allah muhafaza Türkiye'nin tamamını etkileyen afet, bir saldırı anında Türkiye'nin tüm uçlarına aynı talimatla ulaşabilme mantığını gerçekleştirmek istiyorduk. Bakanlık Bilgi İşlem Birimini de tebrik ediyorum. Polis, jandarma ve sahil güvenlik telsizini ayrı ayrı programlar olmasına rağmen konuşturuyorlar. İlk uygulamayı Ağrı'da gerçekleştirdiler. Orada pilot uygulaması yapılıyor. Tüm Türkiye'ye yayacağız."

Tüm asayiş olaylarında 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,3 azalma olduğunu belirten Soylu, evden hırsızlık günlük ortalamasının, 172'den 158'e gerilediğini, 2021 yılı hedefinin, bu sayıyı 100'ün altına düşürmek olduğunu söyledi.

Trafik kazalarında yaşanan can kayıplarındaki hedefi, 2021 yılı için 4 bin 500 olarak belirlediklerini ifade eden Soylu, bu rakama düşmenin kendileri için çok önemli olduğunu bildirdi.

Kadın Destek (KADES) uygulamasında 1 milyon 474 bin indirme ve 83 bin ihbar sayısına ulaşıldığını belirten Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla oluşturulan Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nin devreye alındığını hatırlattı.