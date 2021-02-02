İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Şubat 2021 Salı / 19 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1357
  • EURO
    8,6196
  • ALTIN
    424.17
  • BIST100
    1512.49
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Boğaziçi' uyarısı! ''Tuzağa düşmeyin''
Güncel

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Boğaziçi' uyarısı! ''Tuzağa düşmeyin''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin öğrencileri uyararak, 'Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin' dedi.

DHA02 Şubat 2021 Salı 10:48 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 10:48
ABONE OL

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Soylu, "Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var; Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye’ye hazırlanmanızdır" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.