İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Boğaziçi' uyarısı! ''Tuzağa düşmeyin''

DHA 02 Şubat 2021 Salı 10:48 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 10:48

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Soylu, "Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var; Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye’ye hazırlanmanızdır" dedi.