Bakan Soylu: Trafik kazalarında can kaybı %31 azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılı 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında olay yeri trafik kaza ölümlerinin bir önceki yıla göre %31 azaldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılı 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında olay yeri trafik kaza ölümlerinin bir önceki yıla göre %31 azaldığını duyurdu.
Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Sevgili Türkiye
2019 yılı 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında olay yeri trafik kaza ölümleri, bir önceki yıl (2018) aynı dönemine göre %31 azaldı.
Eylül-Ekim-Kasım-Aralık’ta da, biraz daha fazla dikkatle azaltılabileceğini gösterelim."
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