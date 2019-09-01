Bakan Soylu: Trafik kazalarında can kaybı %31 azaldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılı 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında olay yeri trafik kaza ölümlerinin bir önceki yıla göre %31 azaldığını duyurdu.