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İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit Astsubay Emre Sevinç için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 02:51 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit Astsubay Emre Sevinç için başsağlığı mesajı
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Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman evladımız Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

YÜREK BURKAN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nu öncesi Bursalı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in yürek burkan görüntüleri ortaya çıktı.

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda Mehmet Sevinç ve Zeynep Sevinç'in oğulları, 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu. Yunus ve Kezban adında iki kardeşi bulunan Emre Sevinç'in merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 5. Varlık sokaktaki ailesine acı haber verildi. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamazken, evine de Türk bayrağı asıldı. Ambulansın hazır beklediği evde, dualar edildi. Şehitten geriye ise operasyon öncesi yürek burkan son görüntüleri kaldı.

Şehit olan Emre Sevinç'in cenazesi Bursa'nın Harmancık ilçesinde yarın toprağa verilecek.

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