29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 3 bin kadın personel alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, (Emniyet müdürlüklerindeki güven masaları) Şimdi imtihana giriyorlar 21 bin kızımız, kadın. 3 bin kişi alacağız, onları bütün bu masalarda görevlendireceğiz' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet müdürlüklerindeki güven masalarında görevlendirilmek üzere 3 bin kadın personel alacaklarını bildirdi.
 
Soylu, yaklaşık dört ay önce hizmete giren Of Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti, polis, çarşı ve mahalle bekçileriyle görüştü.
 
İlçe Emniyet Müdür Vekili Gürkan Demirkan'dan bilgi alan Soylu, binada incelemelerde bulundu, çok amaçlı salonda bir süre masa tenisi oynadı.
 
Güven Masasında görevli polis memuru Aslı Yılmaz, Bakan Soylu'nun "Güven Masasının faydası oldu mu?" sorusu üzerine, uygulamanın vatandaşın sorularını yanıtlama ve yönlendirme noktasında faydası olduğunu söyledi.
 
Soylu, "Şimdi imtihana giriyorlar galiba 21 bin kızımız, kadın. 3 bin kişi alacağız, onları bütün bu masalarda görevlendireceğiz inşallah." dedi.
 
Bakan Soylu daha sonra ilçe merkezini gezdi, esnafla selamlaştı.
 
Soylu'ya, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, Muğla'nın Milas İlçesi Kaymakamı Eren Arslan, Of Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu, AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu ve diğer ilgililer eşlik etti. 
 
- Bakan Soylu, nikah şahidi oldu
 
Soylu, AK Parti Of İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Şenocak'ın oğlu Gökhan Şenocak ile Esra Yakın'ın ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen nikah törenine de katıldı.
 
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini, Bakan Soylu ve AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu yaptı.
 
Sarıalioğlu, nikah akdinin ardından evlilik cüzdanını çifte vermesi için Bakan Soylu'ya teslim etti.
 
Genç çifte ömür boyu mutluluk dileyen Soylu, evlilik cüzdanını geline verdi.
 
Soylu, Allah'tan, çiftin hanelerine bereket, huzur ve mutluluk niyaz etmesini diledi, "Allah sizlere iki cihan saadeti versin." dedi.

Linç kampanyası başlatıp itibar suikastına giriştiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

Fatih'te esrarengiz cinayet: Otel odasında ölü bulundu

Fatih'te esrarengiz cinayet: Otel odasında ölü bulundu

"Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı"

'Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı'

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Saraçhane'de gerginlik

Saraçhane'de gerginlik

Annenin kahreden feryadı: Oğlum suda üşümüştür

Annenin kahreden feryadı: Oğlum suda üşümüştür

Serrac'dan Macron'a 'Trablus' çıkışı

Serrac'dan Macron'a 'Trablus' çıkışı
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütü PKK´ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi ´drone´lu operasyonla yakalandı

Terör örgütü PKK´ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi ´drone´lu operasyonla yakalandı

Farklı mimari stillerin kesiştiği Balkan şehri

Farklı mimari stillerin kesiştiği Balkan şehri

Bir ilkti... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor

Bir ilkti... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor

Türk köyü iki günde dünya çapında ünlü oldu

Türk köyü iki günde dünya çapında ünlü oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA