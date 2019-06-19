Bakan Soylu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, 6 kişi kayıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da sel felaketine ilişkin konuştu. Toplam 7 binanın sel tarafından yerinden söküldüğünü ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 6 vatandaşımızın da kayıp olduğunu aktardı.