28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8694
  • 6,5788
  • 253.405
  • 93.497
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Soylu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, 6 kişi kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da sel felaketine ilişkin konuştu. Toplam 7 binanın sel tarafından yerinden söküldüğünü ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 6 vatandaşımızın da kayıp olduğunu aktardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da sel felaketine ilişkin konuştu.

Bakan Soylu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde:

"Toplam 7 bina sel tarafından yerinden söküldü."

"Arama kurtarma çalışmaları sabah tekrar başladı"

"Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, 6 kişi kayıp"

Önce yavru kediyi ezdi sonra çevredekileri tehdit etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O ülkede PKK'lı teröristlere darbe

O ülkede PKK'lı teröristlere darbe

Hükümet müjdeyi verdi: 2 milyar lira kredi desteği verilecek

Hükümet müjdeyi verdi: 2 milyar lira kredi desteği verilecek

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Mursi'nin ölümüne ilişkin dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı!

Mursi'nin ölümüne ilişkin dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı!

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler

Rusya'dan kriz çıkaracak Kırım hamlesi!

Rusya'dan kriz çıkaracak Kırım hamlesi!

Trump duyurdu: Milyonlarcası gönderilecek

Trump duyurdu: Milyonlarcası gönderilecek
 

POPÜLER HABERLER

Yıldırım: İmamoğlu´nun İsmail Küçükkaya ile görüşmesine ilişkin: Gayri ahlaki bir durum, felaket

Yıldırım: İmamoğlu´nun İsmail Küçükkaya ile görüşmesine ilişkin: Gayri ahlaki bir durum, felaket

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Mangal yaparken bu uyarılara dikkat!

Mangal yaparken bu uyarılara dikkat!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA