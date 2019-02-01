İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı programlara katılmak üzere Hakkari'ye geldi

Burada kadın futbolcularla sohbet eden Bakan Soylu, protokol üyeleri ile kara yoluyla Hakkari'ye geçti.

Valilik binası önünde kanaat önderleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Soylu, çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti ve Hacı Sait Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Soylu, program kapsamında kentteki kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.