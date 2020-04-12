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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum'

12 Nisan 2020 Pazar 21:34 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 21:42
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Bakan Soylu, istifasına yönelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı..
Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık..
Allah milletimizi korusun...
Saygılarımla

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