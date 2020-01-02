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Bakan Soylu: Ne İdlib'de ne de güney sınırımızda hazırlıksız değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir' dedi.

02.01.2020  20:42 - Güncelleme: 02.01.2020  21:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Orada (İdlib'de) yaşanan çatışmalar dolayısıyla özellikle güneyden sınırlarımıza doğru sivil insanların bir hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız. Bunu daha önce öngörmüştük ve bunu bir süredir de takip ediyoruz. Buna ilişkin bazı tedbirlere; bu hareketi nerede karşılayacağımıza ve ne gibi insani tedbirler alacağımıza ilişkin birtakım planlamalar yapmıştık." ifadelerini kullandı.

Soylu, "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

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