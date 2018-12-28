İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: O milletin sesi olabilmiş bir vatanseverdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anarak, 'O, sadece bir şair değildi. Bir büyük milletin, sömürgeci dünyaya itirazını haykıran, milletin sesi olabilmiş bir vatanseverdi.' dedi.
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yılında andı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O, sadece bir şair değildi. Bir büyük milletin, sömürgeci dünyaya itirazını haykıran, milletin sesi olabilmiş bir vatanseverdi." ifadesini kullandı.
Soylu, Ersoy'u rahmet ve şükranla andığını kaydetti.
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