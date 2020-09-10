İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörde bugün PKK'nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Terörde bugün PKK'nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik. İkna yöntemiyle veya operasyonel saha baskısıyla her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz.'
10 Eylül 2020 Perşembe 11:18 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 11:20
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörde bugün PKK’nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik. İkna yöntemiyle veya operasyonel saha baskısıyla her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz."