İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2020 Perşembe / 22 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4871
  • EURO
    8,869
  • ALTIN
    468.696
  • BIST100
    1097.48
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörde bugün PKK'nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik
Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörde bugün PKK'nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Terörde bugün PKK'nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik. İkna yöntemiyle veya operasyonel saha baskısıyla her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz.'

10 Eylül 2020 Perşembe 11:18 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 11:20
ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörde bugün PKK’nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik. İkna yöntemiyle veya operasyonel saha baskısıyla her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.