İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucuyla mücadele rakamlarını paylaştı

AA 16 Mart 2022 Çarşamba 10:32 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:32

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken, bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz." ifadelerini kullanarak, uyuşturucu ile mücadelede yürütülen operasyonlar ve projelerle ilgili rakamlara yer verdi.

"Devletin tüm kurumlarıyla tarihin en kararlı ve en büyük mücadelesini gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini de yapan Bakan Soylu'nun paylaştığı tablolarda, 2019'da dünyada yakalanan eroin miktarının yüzde 21'inin, Avrupa'nın tamamında yakalanan ectasy miktarının 1.9 katının Türkiye'de ele geçirildiği belirtiliyor.

Verilere göre, uyuşturucu imal ve ticareti suçuna yönelik, 2016'da yapılan 15 bin 44 operasyonda 37 bin 740 kişi, geçen yıl 31 bin 675 operasyonda 62 bin 868 kişi gözaltına alındı, yurt genelinde 2016'da 88 bin olan uyuşturucu operasyonları sayısı, 2021'de 217 bine ulaştı.

Uyuşturucuya bağlı suçlardan 2016'da 7 bin 641 tutuklama gerçekleşirken, 2021'de 26 bin 788 tutuklama ile en yüksek yıllık tutuklama oranına ulaşıldı. Ayrıca 1 Ocak- 14 Mart 2022 tarihleri arasında 5 bin 94 kişi daha aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLERDE DÜŞÜŞ

Paylaşımda yer alan verilere göre, uyuşturucuya bağlı ölümler, 2017'de 941 iken, 2018'de 657'ye, 2019'da 342'ye, 2020'de 314'e ve 2021'de ise 219'a düştü.

Uyuşturucu kullanımına ve suça ev sahipliği yapan metruk evlere yönelik çalışmaların da yer aldığı tabloya göre, tespit edilen 112 bin 504 metruk binadan 76 bin 634'ü yıkıldı, 11 bin 588 bina ise rehabilite edildi.

Uyuşturucu ile mücadele ihbar uygulaması "Uyuma" hayata geçtiği günden bu yana dijital ortamda 441 bin 389 kez indirilerek, bu yolla 40 bin 929 ihbar güvenlik güçlerine ulaştırıldı.

Ayrıca çeşitli ortamlarda kurulan stantlar aracılığıyla, uyuşturucu madde bağımlılığı, tedavi merkezleri, ihbar mekanizmaları hakkında bilgiler verilen "Narko Nokta" projesi ile 2017'den bu güne 1 milyon 728 bin 904 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Velileri uyuşturucu ile mücadelede bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile de geçen yıl 451 bin 861 anneye, bu yılın ocak ve şubat aylarında ise 79 bin 46 anneye ulaşıldı.

"Narko Tır" projesi ile de 2016'dan bu yana 640 bin kişi bilgilendirildi.

- "NARKOLOG" PROJESİ

Tabloda yer alan bilgilere göre, 2018'den beri uyuşturucu şüphelileri üzerinde araştırma yaparak, kullanıcı profillerini detaylı şekilde analiz eden ve uyuşturucunun kullanım yerleri, ailevi ve çevresel şartların etkisini ölçen "Narkolog" projesi, 81 ilde 42 kriter üzerinden, ilçelerde 32 kriter üzerinden, tamamen bilimsel yöntemlerle uyuşturucu risk analizi yapıp, illeri buna göre takip ediyor ve alınan sonuçlara göre projeler gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında, 62 ilde yapılan atık su analiziyle uyuşturucu kullanımı ve eğilimleri takip ediliyor, bu rakamlar yakalamalarla karşılaştırılıyor ve sorunlu alanlara yoğunlaşılıyor.