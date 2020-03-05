İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu

AA 05 Mart 2020 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:26

Pazarkule Sınır Kapısı'nda sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulunan Bakan Soylu, burada sığınmacılarla sohbet etti.

"Türkiye" ve "Erdoğan" sloganlarıyla karşılanan Bakan Soylu'ya sığınmacılar sevgi gösterilerinde bulundu.

Bir sığınmacının kucağındaki çocuğu alarak bir süre seven Soylu, daha sonra sınır karakoluna giderek burada görevli askerleri selamladı.

Sınırda yaşanan olaylarla ilgili bir süre yetkililerden brifing alan Soylu, sınırda görev yapan tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Soylu, incelemelerinin ardından Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ayrıldı.