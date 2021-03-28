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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis, Samsun'da hayatını kaybetti.

AA28 Mart 2021 Pazar 16:33 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 16:34
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Alınan bilgiye göre, Bafra ilçesinde yaşayan Selami Reis (79), bir süredir tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Reis'in cenazesinin yarın Darboğaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun, Hakk'ın rahmetine kavuşan muhterem dayısı Selami Reis Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.

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