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  • İçişleri Bakanı Yerlikaya: 20 ilde düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 20 ilde düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı.

30 Eylül 2023 Cumartesi 08:31 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 20 ilde düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı.

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