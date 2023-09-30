İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı.

TEKİRDAĞ, SİİRT, DİYARBAKIR, YOZGAT, DENİZLİ, KONYA, ŞANLIURFA, KOCAELİ, ARTVİN, BALIKESİR, KIRIKKALE, MARDİN, BİTLİS, SAMSUN, BURSA, AYDIN, NİĞDE, BATMAN, YALOVA VE SİVAS OLMAK ÜZERE 2️⃣0️⃣ İLDE DÜZENLENEN "NARKOGÜÇ" OPERASYONLARINDA 9️⃣0️⃣ ZEHİR TACİRİ DAHA YAKALANDI❗️



UYUŞTURUCU... pic.twitter.com/rjYZVQt3JH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 30, 2023