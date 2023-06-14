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Güncel

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmaları telefonla aradı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmaları telefonla arayarak tebrik etti.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 11:40 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmaları telefonla aradı
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Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünde, 3 bin 305 rakımlı Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan kahraman jandarmalarımızı tebrik ettim. Asayiş Kolordu Komutanımız Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve Üs Bölge Komutanımız Yüzbaşı Yavuz Yılmaz'la görüntülü konuştum. Semaya en yakın tepelerde ay yıldızlı bayrağımızı şanla şerefle dalgalandıran, asil milletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyan korkusuz yürekler... Sizler kalbimizde taşıdığımız en nadide madalyalarsınız. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin."

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasıyla birlikte komutanlarla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin görüntüleri de paylaşıldı.

Görüntülerde, Üs Bölge Komutanı Yüzbaşı Yavuz Yılmaz'ın, Bakan Yerlikaya'ya üs bölgesi tekmili verdiği anlar yer aldı.

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