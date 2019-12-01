Bakanlık duyurdu: Ülkesine iade edildi

İçişleri Bakanlığı: İrlanda uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, İrlanda uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.' denildi.
- İHA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, İrlanda uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." denildi.
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