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İçişleri Bakanlığı: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2 terörist teslim oldu.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 22:01 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 22:20
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 1993 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 225'e ulaştı.

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