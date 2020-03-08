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İçişleri Bakanlığı: 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist örgütten kaçarak teslim oldu

Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

08 Mart 2020 Pazar 19:22 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 19:33

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütünde ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55

Böylelikle bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55’e yükseldi.

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