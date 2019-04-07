Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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