İçişleri Bakanlığı: 805 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "28 Eylül-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yaşanan toplam 24 göç olayının 20’si Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 3’ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 1’i ise Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Çeşme, Urla, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 20 olayda 739 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum bölgesinde gerçekleşen 3 olayda 63 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Enez bölgesinde gerçekleşen 1 olayda 3 düzensiz göçmen yakalandı, 7 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındı.

Gerçekleşen 24 göç girişiminin 2’sinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Dikili ve Enez bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde 38 düzensiz göçmen kurtarılmış, 7 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındı.

Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından, Ayvacık, Dikili, Çeşme, Seferihisar, Didim ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 13 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 367 düzensiz göçmen ve 9 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde ise; 1 Arama Kurtarma Korveti, 38 Sahil Güvenlik Botu, 8 SAGET, 4 DEGAK Timi ve 17 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam bin 761 saat seyir yapıldı, 15 helikopter ve 6 uçak sortisi ile toplam 65 saat uçuş gerçekleştirildi, 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 627 saat görev icra edildi.