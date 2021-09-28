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İçişleri Bakanlığı'ndan ''taksi'' genelgesi! ''Trafikten men'' edilecekler

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'taksi denetimleri genelgesi' gönderdi. Genelgeye göre, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförlerine 'trafikten men' dahil yasal işlem yapılacak. Ayrıca taksi denetimleri artırılacak, şehirler arası otobüslerdeki gibi taksilerde de sivil personel, denetim gerçekleştirecek.

DHA28 Eylül 2021 Salı 12:52 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 13:01
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Bakanlıktan gönderilen genelgede, son dönemde özellikle büyük şehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına dikkat çekildi. Bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe etkili olayları artırabileceği, taksilerde seyahat eden/etmek isteyenler ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı.

Mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler, şöyle sıralandı:

"Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/müracaatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek. Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak. Taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak. Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak."

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