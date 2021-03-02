İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine genelge gönderdi

02 Mart 2021 Salı 00:26 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 00:46

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, risk grubuna göre il bazında alınması gereken Kovid-19 tedbirleri ile uyulacak kurallar valiliklerce belirlenecek.

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek.

Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeme-içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebilecek.

Çok yüksek riskli illerde yeme-içme yerleri 10.00-20.00 arasında paket servis/gel-al, 20.00-00.00 arasında sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Düşük ve orta riskli illerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler 09.00-19.00'da faaliyet gösterebilecek.