İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 teröristin kimlikleri belli oldu
İçişleri Bakanlığı: 'Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir.'
- DHA
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir."
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