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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 teröristin kimlikleri belli oldu

İçişleri Bakanlığı: 'Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir.'

  • DHA
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İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir." 

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