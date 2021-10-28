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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta jandarma birliklerince düzenlenen Eren-13 Operasyonları kapsamında 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 16:08 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 16:17
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği vurgulandı.

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