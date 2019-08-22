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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Savur kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda ise 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Savur ilçesi kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede operasyonlar devam ediyor.
 
ŞIRNAK'TA DA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
 
Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün devam eden operasyon kapsamında toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
 
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şırnak İlimiz Silopi İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kösreli köyü Şelal Deresi mevkiinde, 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü, bölgede faaliyet gösteren TPAO çalışmalarının emniyetini alan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile bir grup BTÖ mensubu arasında çıkan çatışmada 3 Güvenlik Görevlimiz Şehit olmuştur. Çıkan çatışmada 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Aynı gün adı geçen bölgede Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen ve akabinde icra edilen hava hücum harekâtı ile etkisiz hale getirilen 1 BTÖ mensubu olmak üzere; toplam 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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