İçişleri Bakanlığı açıkladı: 767 aranan şahıs yakalandı

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:28 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:28

İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda 767 aranan şahıs yakalandı, 132 şahıs gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 772 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.