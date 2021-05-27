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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 767 aranan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda 767 aranan şahıs yakalandı, 132 şahıs gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 772 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:28 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:28
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İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda 767 aranan şahıs yakalandı, 132 şahıs gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 772 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

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