İçişleri Bakanlığı açıkladı: Çalışmalar netice verdi

23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:37 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:37

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.