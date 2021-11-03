İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK'ya ağır darbe

3 Kasım 2021 Çarşamba 10:19 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 10:36

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: İç güvenlik operasyonları çerçevesinde, 2021 ekim ayında; kırsal alanda 2'si büyük, 39'u orta çaplı olmak üzere 12 bin 161, şehirlerde ise terör örgütlerinin hücre yapılanmaları ve iş birlikçilerine yönelik bin 390 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bu teröristlerin 71'i PKK/KCK, 27'si DEAŞ mensubudur.

ZEHİR TACİRLERİNE AĞIR DARBE

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ekim ayında gerçekleştirilen 20 bin 83 operasyonda 26 bin 239 kişi gözaltına alınmış, bin 680 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı.