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İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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