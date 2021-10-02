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İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 2 işçi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde, elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçinin şehit olduğunu duyurdu.

DHA2 Ekim 2021 Cumartesi 16:40 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 16:59
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyüne, elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.'ye ait aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan işçilerin, Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya olduğu öğrenildi.

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