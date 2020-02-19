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İçişleri Bakanlığı: Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 39'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı: Bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden kaçıp teslim olanların sayısı 39'a yükseldi

19 Şubat 2020 Çarşamba09:21 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:24

Suriyeli minik Selva'nın ''Hayat Güzeldir'' filmini anımsatan savaş oyunu

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