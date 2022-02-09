İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı önlendi

DHA 9 Şubat 2022 Çarşamba 17:06 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 17:17

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Afrin'de canlı bomba olma hazırlığındaki 4 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun 13 kilo ağırlığındaki patlayıcı ile yakalandığı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Görev Gücü Afrin istihbarat görevlilerinin yaptığı çalışmada Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 3 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kilo ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır. Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir" denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı ise, "Canlı bomba saldırısı, Hatay Emniyeti tarafından önlendi. PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı. Terör örgütü mensupları, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandı." açıklamasında bulundu.