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Ülke genelinde gerçekleştirilen ''Aranan Şahıslar Operasyonu”nda 2 bin 806 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonu” gerçekleştirildi. 7 bin 495 ayrı adrese yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.

  • İHA
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik olarak “Aranan Şahıslar Operasyonları” yapıldı. 7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin görev aldığı operasyonda, 7 bin 495 adreste arama gerçekleştirildi.  
 
7 bin 495 ayrı adrese yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi. 
 

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