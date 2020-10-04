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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, 'Diyarbakır'da 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir.' dedi.

İHA04 Ekim 2020 Pazar 19:51 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 20:00
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan Yıldırım-7 operasyonu hakkında yapılan açıklamada, “Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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