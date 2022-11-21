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Gri kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

21 Kasım 2022 Pazartesi 08:14 - Güncelleme:
Gri kategorideki terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, Terörden Arananlar Listesinde "gri kategori"de yer aldığı aktarılan açıklamada, ailesinin de Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetinde olduğunun belirlendiği anlatıldı.

EVLAT NÖBETİNDE 39. BULUŞMA

Açıklamada, teslim olan örgüt mensubu ile "evlat nöbeti"nde 39. buluşmanın gerçekleşeceği, ikna çalışmaları sonucunda 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının da 109'a yükseldiği kaydedildi.

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