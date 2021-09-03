3 Eylül 2021 Cuma 19:18 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 19:21

İçişleri Bakanlığını twitter aracılığı ile yaptığı paylaşımda "Bakanlığımız koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK Terör Örgütü'nden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2012'de örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi." ifadelerine yer verildi.



TESLİM OLAN SAYISI 142 OLDU

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan diğer bir açıklamaya göre 2021 yılı içerisinde toplam teslim olan sayısının 142 kişiye ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Konuya ilişkin paylaşımda "2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 142'ye yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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