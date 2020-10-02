İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı:'Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.'
02 Ekim 2020 Cuma 16:15 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 16:15
İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."