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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı:'Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.'

02 Ekim 2020 Cuma 16:15 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 16:15
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İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

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